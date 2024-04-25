Трегубов Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубов Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трегубов Иван Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1903

Дочь: Крыгина Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Трегубова Ольга Родионовна

Медвенка, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Трегубов Дмитрий Никитич

Мать ребёнка: Трегубова Ольга Родионовна

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Трегубов Петр Никитич

Мать ребёнка: Трегубова Ольга Родионовна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Скачкова Прасковья (Паня) Никитична

Мать ребёнка: Трегубова Ольга Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трегубова Степанида (Соня) Никитична

Мать ребёнка: Трегубова Ольга Родионовна

Смерть
Неизвестно
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