Серебрякова Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурасов Николай Ильич

Мать: Добродеева Фелисата Андреевна

Рождение ребёнка
26.09.1954

Сын: Серебряков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Серебряков Михаил Михайловия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Ататолий Михайлович

Отец ребёнка: Серебряков Михаил Михайловия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Вечяслав Михайлович

Отец ребёнка: Серебряков Михаил Михайловия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Серебряков Михаил Михайловия

Смерть
Неизвестно
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