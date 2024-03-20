Серебрякова Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1954
Сын: Серебряков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Серебряков Михаил Михайловия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Ататолий Михайлович
Отец ребёнка: Серебряков Михаил Михайловия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Вечяслав Михайлович
Отец ребёнка: Серебряков Михаил Михайловия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Серебряков Михаил Михайловия
Смерть
Неизвестно