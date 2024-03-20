Серебряков Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1954
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1954
Рождение ребёнка
04.08.1980
Дочь: Колбина Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Серебрякова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
14.10.1981
Сын: Серебряков Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Серебрякова Галина Васильевна
Рождение ребёнка
13.09.1986
Сын: Серебряков Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Серебрякова Галина Васильевна