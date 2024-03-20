Серебряков Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебряков Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1954

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1954

Отец: Серебряков Михаил Михайловия

Мать: Серебрякова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
04.08.1980

Дочь: Колбина Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Серебрякова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
14.10.1981

Сын: Серебряков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Серебрякова Галина Васильевна

Рождение ребёнка
13.09.1986

Сын: Серебряков Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Серебрякова Галина Васильевна

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