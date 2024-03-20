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Серебряков Вечяслав Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Серебряков Михаил Михайловия

Мать: Серебрякова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
14.06.1968

Дочь: Садова Елена Вячеславовна

Мать ребёнка: Серебрякова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
27.06.1975

Сын: Серебряков Николай Вячеславович

Мать ребёнка: Серебрякова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
19.08.1983

Сын: Серебряков Дмитрий Вячеславович

Мать ребёнка: Серебрякова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Михаил Вячеславович

Мать ребёнка: Серебрякова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобякова Ольга Вячеславовна

Мать ребёнка: Серебрякова Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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