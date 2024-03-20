Серебряков Вечяслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1968
Дочь: Садова Елена Вячеславовна
Мать ребёнка: Серебрякова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1975
Сын: Серебряков Николай Вячеславович
Мать ребёнка: Серебрякова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1983
Сын: Серебряков Дмитрий Вячеславович
Мать ребёнка: Серебрякова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Михаил Вячеславович
Мать ребёнка: Серебрякова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобякова Ольга Вячеславовна
Мать ребёнка: Серебрякова Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно