Серебряков Михаил Михайловия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Серебряков Михаил
Мать: Серебрякова Анна
Рождение ребёнка
26.09.1954
Сын: Серебряков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Серебрякова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Ататолий Михайлович
Мать ребёнка: Серебрякова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Вечяслав Михайлович
Мать ребёнка: Серебрякова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Серебрякова Анастасия Николаевна
Смерть
Неизвестно