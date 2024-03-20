Серебряков Михаил Михайловия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебряков Михаил Михайловия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Серебряков Михаил

Мать: Серебрякова Анна

Рождение ребёнка
26.09.1954

Сын: Серебряков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Серебрякова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Ататолий Михайлович

Мать ребёнка: Серебрякова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Вечяслав Михайлович

Мать ребёнка: Серебрякова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Серебрякова Анастасия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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