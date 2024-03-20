Серебрякова Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.06.1968
Дочь: Садова Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Серебряков Вечяслав Михайлович
Рождение ребёнка
27.06.1975
Сын: Серебряков Николай Вячеславович
Отец ребёнка: Серебряков Вечяслав Михайлович
Рождение ребёнка
19.08.1983
Сын: Серебряков Дмитрий Вячеславович
Отец ребёнка: Серебряков Вечяслав Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Михаил Вячеславович
Отец ребёнка: Серебряков Вечяслав Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобякова Ольга Вячеславовна
Отец ребёнка: Серебряков Вечяслав Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно