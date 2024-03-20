Серебрякова Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1968

Дочь: Садова Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Серебряков Вечяслав Михайлович

Рождение ребёнка
27.06.1975

Сын: Серебряков Николай Вячеславович

Отец ребёнка: Серебряков Вечяслав Михайлович

Рождение ребёнка
19.08.1983

Сын: Серебряков Дмитрий Вячеславович

Отец ребёнка: Серебряков Вечяслав Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Михаил Вячеславович

Отец ребёнка: Серебряков Вечяслав Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобякова Ольга Вячеславовна

Отец ребёнка: Серебряков Вечяслав Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебряков Вечяслав Михайлович

Смерть
Неизвестно
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