Бардин Моисей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.
Отец: Бардин Иван Иванов
Мать: Бардина Агрофена
Ревизская сказка 1834г. Сельца Добромыш Ревизская сказка 5.10.1850г. Сельца Добромыш
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бардина) Пелагея Моисеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова (Бардина) Феодосия Моисеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838 или 1839 ст.
Мать ребёнка: Бардина Афросинья Силантьева
Ревизская сказка 5.10.1850г. Сельца Добромыш
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: (Бардина) Марфа Моисеевна
Мать ребёнка: Бардина Афросинья Силантьева
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: (Бардина) Мария Моисеевна
Мать ребёнка: Бардина Афросинья Силантьева
Ревизская сказка 5.10.1850г. Сельца Добромыш
Смерть
Неизвестно