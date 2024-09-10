Бардин Моисей Иванов 1819 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бардин Моисей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.

Отец: Бардин Иван Иванов

Мать: Бардина Агрофена

Ревизская сказка 1834г. Сельца Добромыш Ревизская сказка 5.10.1850г. Сельца Добромыш
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бардина) Пелагея Моисеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова (Бардина) Феодосия Моисеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бардин Илья Моисеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бардина Афросинья Силантьева

Рождение ребёнка
1838 или 1839 ст.

Сын: Бардин Андрей Моисеев

Мать ребёнка: Бардина Афросинья Силантьева

Ревизская сказка 5.10.1850г. Сельца Добромыш
Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: (Бардина) Марфа Моисеевна

Мать ребёнка: Бардина Афросинья Силантьева

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: (Бардина) Мария Моисеевна

Мать ребёнка: Бардина Афросинья Силантьева

Ревизская сказка 5.10.1850г. Сельца Добромыш
Смерть
Неизвестно

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