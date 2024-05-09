Сидорова (Бардина) Феодосия Моисеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сидорова (Бардина) Феодосия Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бардин Моисей Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Колистрат

Большой Батрас, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.07.1880 ст.

Сын: Сидоров Ермолай Колистратович

Отец ребёнка: Сидоров Колистрат

Большой Батрас, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.07.1889 ст.

Сын: Сидоров Стефан Колистратович

Отец ребёнка: Сидоров Колистрат

Большой Батрас, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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