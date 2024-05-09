Сидорова (Бардина) Феодосия Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бардин Моисей Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидоров Колистрат
Рождение ребёнка
25.07.1880 ст.
Сын: Сидоров Ермолай Колистратович
Отец ребёнка: Сидоров Колистрат
Рождение ребёнка
14.07.1889 ст.
Сын: Сидоров Стефан Колистратович
Отец ребёнка: Сидоров Колистрат
Смерть
Неизвестно