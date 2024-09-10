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Бардин Андрей Моисеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838 или 1839 ст.

Дата смерти

22.12.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838 или 1839 ст.

Отец: Бардин Моисей Иванов

Мать: Бардина Афросинья Силантьева

Ревизская сказка 5.10.1850г. Сельца Добромыш
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бардина Наталья Еремеева

Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Бардин Мордарий Андреев

Мать ребёнка: Бардина Наталья Еремеева

Рождение ребёнка
04.06.1866 ст.

Сын: Бардин Дорофей Андреев

Мать ребёнка: Бардина Наталья Еремеева

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Добромышъ временнообязанный крестьянин Андрей Моисеев и законная его жена Наталия Еремеева,оба православные
Рождение ребёнка
19.02.1871 ст.

Дочь: Шаронова (Бардина) Мариамна Андреева

Мать ребёнка: Бардина Наталья Еремеева

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Той же деревни (Добромышъ) временно обязанный крестьянин Андрей Моисеев и законная жена Наталья Еремеева,оба православные
Рождение ребёнка
13.02.1875 ст.

Дочь: Некрасова (Бардина) Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Бардина Наталья Еремеева

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
деревни Гулькиной государственный крестьянин Андрей Моисеев и жена Наталья Еремеева,оба православные
Рождение ребёнка
27.05.1877 ст.

Дочь: (Бардина) Феодосия Андреева

Мать ребёнка: Бардина Наталья Еремеева

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Гулькиной государственный крестьянин Андрей Моисеев и законная его жена Наталия Еремеева
Рождение ребёнка
22.09.1880 ст.

Сын: Бардин Феодор (Федор) Андреев

Мать ребёнка: Бардина Наталья Еремеева

Рождение ребёнка
29.01.1883 ст.

Сын: Бардин Иван Андреев

Мать ребёнка: Бардина Наталья Еремеева

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Гулькиной Государственный крестьянин Андрей Моисеев и законная жена его Наталия Еремеева,оба православные
Смерть
22.12.1916 ст.
Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от старости Деревни Гулькиной крестьянин Андрей Моисеев Бардин -вдовый (77 лет)

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