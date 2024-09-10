Бардин Андрей Моисеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838 или 1839 ст.
Дата смерти22.12.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
1838 или 1839 ст.
Отец: Бардин Моисей Иванов
Ревизская сказка 5.10.1850г. Сельца Добромыш
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бардина Наталья Еремеева
Рождение ребёнка
1862 ст.
Мать ребёнка: Бардина Наталья Еремеева
Рождение ребёнка
04.06.1866 ст.
Мать ребёнка: Бардина Наталья Еремеева
Деревни Добромышъ временнообязанный крестьянин Андрей Моисеев и законная его жена Наталия Еремеева,оба православные
Рождение ребёнка
19.02.1871 ст.
Дочь: Шаронова (Бардина) Мариамна Андреева
Мать ребёнка: Бардина Наталья Еремеева
Той же деревни (Добромышъ) временно обязанный крестьянин Андрей Моисеев и законная жена Наталья Еремеева,оба православные
Рождение ребёнка
13.02.1875 ст.
Дочь: Некрасова (Бардина) Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Бардина Наталья Еремеева
деревни Гулькиной государственный крестьянин Андрей Моисеев и жена Наталья Еремеева,оба православные
Рождение ребёнка
27.05.1877 ст.
Дочь: (Бардина) Феодосия Андреева
Мать ребёнка: Бардина Наталья Еремеева
Деревни Гулькиной государственный крестьянин Андрей Моисеев и законная его жена Наталия Еремеева
Рождение ребёнка
22.09.1880 ст.
Сын: Бардин Феодор (Федор) Андреев
Мать ребёнка: Бардина Наталья Еремеева
Рождение ребёнка
29.01.1883 ст.
Сын: Бардин Иван Андреев
Мать ребёнка: Бардина Наталья Еремеева
Деревни Гулькиной Государственный крестьянин Андрей Моисеев и законная жена его Наталия Еремеева,оба православные
Смерть
22.12.1916 ст.
от старости Деревни Гулькиной крестьянин Андрей Моисеев Бардин -вдовый (77 лет)