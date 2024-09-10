Бардина Наталья Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиДо 1916 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Еремей Агафонов
Мать: Федосия Логинова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862 ст.
Отец ребёнка: Бардин Андрей Моисеев
Рождение ребёнка
04.06.1866 ст.
Отец ребёнка: Бардин Андрей Моисеев
Деревни Добромышъ временнообязанный крестьянин Андрей Моисеев и законная его жена Наталия Еремеева,оба православные
Рождение ребёнка
19.02.1871 ст.
Дочь: Шаронова (Бардина) Мариамна Андреева
Отец ребёнка: Бардин Андрей Моисеев
Той же деревни (Добромышъ) временно обязанный крестьянин Андрей Моисеев и законная жена Наталья Еремеева,оба православные
Рождение ребёнка
13.02.1875 ст.
Дочь: Некрасова (Бардина) Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Бардин Андрей Моисеев
деревни Гулькиной государственный крестьянин Андрей Моисеев и жена Наталья Еремеева,оба православные
Рождение ребёнка
27.05.1877 ст.
Дочь: (Бардина) Феодосия Андреева
Отец ребёнка: Бардин Андрей Моисеев
Деревни Гулькиной государственный крестьянин Андрей Моисеев и законная его жена Наталия Еремеева
Рождение ребёнка
22.09.1880 ст.
Сын: Бардин Феодор (Федор) Андреев
Отец ребёнка: Бардин Андрей Моисеев
Рождение ребёнка
29.01.1883 ст.
Сын: Бардин Иван Андреев
Отец ребёнка: Бардин Андрей Моисеев
Деревни Гулькиной Государственный крестьянин Андрей Моисеев и законная жена его Наталия Еремеева,оба православные
Смерть
До 1916 ст.