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Бардина Наталья Еремеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

До 1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Еремей Агафонов

Мать: Федосия Логинова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бардин Андрей Моисеев

Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Бардин Мордарий Андреев

Отец ребёнка: Бардин Андрей Моисеев

Рождение ребёнка
04.06.1866 ст.

Сын: Бардин Дорофей Андреев

Отец ребёнка: Бардин Андрей Моисеев

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Добромышъ временнообязанный крестьянин Андрей Моисеев и законная его жена Наталия Еремеева,оба православные
Рождение ребёнка
19.02.1871 ст.

Дочь: Шаронова (Бардина) Мариамна Андреева

Отец ребёнка: Бардин Андрей Моисеев

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Той же деревни (Добромышъ) временно обязанный крестьянин Андрей Моисеев и законная жена Наталья Еремеева,оба православные
Рождение ребёнка
13.02.1875 ст.

Дочь: Некрасова (Бардина) Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Бардин Андрей Моисеев

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
деревни Гулькиной государственный крестьянин Андрей Моисеев и жена Наталья Еремеева,оба православные
Рождение ребёнка
27.05.1877 ст.

Дочь: (Бардина) Феодосия Андреева

Отец ребёнка: Бардин Андрей Моисеев

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Гулькиной государственный крестьянин Андрей Моисеев и законная его жена Наталия Еремеева
Рождение ребёнка
22.09.1880 ст.

Сын: Бардин Феодор (Федор) Андреев

Отец ребёнка: Бардин Андрей Моисеев

Рождение ребёнка
29.01.1883 ст.

Сын: Бардин Иван Андреев

Отец ребёнка: Бардин Андрей Моисеев

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Гулькиной Государственный крестьянин Андрей Моисеев и законная жена его Наталия Еремеева,оба православные
Смерть
До 1916 ст.

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