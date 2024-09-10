Бардина Афросинья Силантьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1820 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бардин Моисей Иванов
Смерть
1820 ст.
Ревизская сказка 5.10.1850г. Сельца Добромыш
Рождение ребёнка
1838 или 1839 ст.
Отец ребёнка: Бардин Моисей Иванов
Ревизская сказка 5.10.1850г. Сельца Добромыш
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: (Бардина) Марфа Моисеевна
Отец ребёнка: Бардин Моисей Иванов
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: (Бардина) Мария Моисеевна
Отец ребёнка: Бардин Моисей Иванов
Ревизская сказка 5.10.1850г. Сельца Добромыш