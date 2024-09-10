Бардина Афросинья Силантьева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бардина Афросинья Силантьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1820 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бардин Моисей Иванов

Смерть
1820 ст.
Ревизская сказка 5.10.1850г. Сельца Добромыш
Рождение ребёнка
1838 или 1839 ст.

Сын: Бардин Андрей Моисеев

Отец ребёнка: Бардин Моисей Иванов

Ревизская сказка 5.10.1850г. Сельца Добромыш
Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: (Бардина) Марфа Моисеевна

Отец ребёнка: Бардин Моисей Иванов

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: (Бардина) Мария Моисеевна

Отец ребёнка: Бардин Моисей Иванов

Ревизская сказка 5.10.1850г. Сельца Добромыш

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