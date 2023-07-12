Шатров Семен Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.10.1929
Дочь: Ряднова Надежда
Мать ребёнка: Шатрова Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шатрова Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шатрова Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муравьева Александра Семеновна
Мать ребёнка: Шатрова Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зверева Валентина Семеновна
Мать ребёнка: Шатрова Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатров Анатолий Семенович
Мать ребёнка: Шатрова Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лычева Любовь Семеновна
Мать ребёнка: Шатрова Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутылкина Мария Семеновна
Мать ребёнка: Шатрова Пелагея Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942