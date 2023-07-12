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Шатров Семен Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1929

Дочь: Ряднова Надежда

Мать ребёнка: Шатрова Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатров Петр Семенович

Мать ребёнка: Шатрова Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатров Николай Семенович

Мать ребёнка: Шатрова Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муравьева Александра Семеновна

Мать ребёнка: Шатрова Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Валентина Семеновна

Мать ребёнка: Шатрова Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатров Анатолий Семенович

Мать ребёнка: Шатрова Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лычева Любовь Семеновна

Мать ребёнка: Шатрова Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутылкина Мария Семеновна

Мать ребёнка: Шатрова Пелагея Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатрова Пелагея Максимовна

Смерть
1942
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