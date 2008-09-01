Ряднова (Шатрова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ряднова (Шатрова) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1929

Дата смерти

01.09.2008

Пол

Женский

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1929

Отец: Шатров Семен Алексеевич

Мать: Шатрова Пелагея Максимовна

Рождение ребёнка
1969

Дочь: Наумова Светлана Федоровна

Отец ребёнка: Ряднов Федор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Везденеева Нина Федоровна

Отец ребёнка: Ряднов Федор Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ряднов Вячеслав Федорович

Отец ребёнка: Ряднов Федор Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ряднов Федор Петрович

Смерть
01.09.2008
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