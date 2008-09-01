Ряднова (Шатрова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1929
Дата смерти01.09.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1929
Рождение ребёнка
1969
Дочь: Наумова Светлана Федоровна
Отец ребёнка: Ряднов Федор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Везденеева Нина Федоровна
Отец ребёнка: Ряднов Федор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ряднов Вячеслав Федорович
Отец ребёнка: Ряднов Федор Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.2008