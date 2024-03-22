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Петръ Аврамовъ

Место рождения

Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1732

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Аврамъ Патрикеевъ

Мать: Марина Андреева

Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Куватова Епистимья Петрова

Мать ребёнка: Ульяна Естифеева

Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Устинья Петрова

Мать ребёнка: Ульяна Естифеева

Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ульяна Естифеева

Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Естифеева

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