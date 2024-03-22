Петръ Аврамовъ
Место рождения
Дата рождения1732
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Аврамъ Патрикеевъ
Мать: Марина Андреева
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Куватова Епистимья Петрова
Мать ребёнка: Ульяна Естифеева
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Устинья Петрова
Мать ребёнка: Ульяна Естифеева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ульяна Естифеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Естифеева