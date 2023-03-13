Аврамъ Патрикеевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Патрикей
Рождение ребёнка
1729
Сын: Никифоръ Аврамовъ
Мать ребёнка: Марина Андреева
Рождение ребёнка
1732
Сын: Петръ Аврамовъ
Мать ребёнка: Марина Андреева
Рождение ребёнка
1735
Сын: Тимофей Аврамовъ
Мать ребёнка: Марина Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Андреева