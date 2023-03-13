Аврамъ Патрикеевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аврамъ Патрикеевъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1709 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Патрикей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Никифоръ Аврамовъ

Мать ребёнка: Марина Андреева

Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Петръ Аврамовъ

Мать ребёнка: Марина Андреева

Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Тимофей Аврамовъ

Мать ребёнка: Марина Андреева

Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Андреева

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