Марина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Никифоръ Аврамовъ
Отец ребёнка: Аврамъ Патрикеевъ
Рождение ребёнка
1732
Сын: Петръ Аврамовъ
Отец ребёнка: Аврамъ Патрикеевъ
Рождение ребёнка
1735
Сын: Тимофей Аврамовъ
Отец ребёнка: Аврамъ Патрикеевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аврамъ Патрикеевъ