Марина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1708 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Никифоръ Аврамовъ

Отец ребёнка: Аврамъ Патрикеевъ

Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Петръ Аврамовъ

Отец ребёнка: Аврамъ Патрикеевъ

Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Тимофей Аврамовъ

Отец ребёнка: Аврамъ Патрикеевъ

Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аврамъ Патрикеевъ

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