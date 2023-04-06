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Ульяна Естифеева

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Место рождения

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Власиха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Куватова Епистимья Петрова

Отец ребёнка: Петръ Аврамовъ

Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Устинья Петрова

Отец ребёнка: Петръ Аврамовъ

Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Петръ Аврамовъ

Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петръ Аврамовъ

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