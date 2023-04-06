Ульяна Естифеева
Место рождения
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Куватова Епистимья Петрова
Отец ребёнка: Петръ Аврамовъ
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Устинья Петрова
Отец ребёнка: Петръ Аврамовъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Петръ Аврамовъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петръ Аврамовъ