Корнилов Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения13.02.1806
Дата смерти05.10.1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Корнилов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Корнилова (Новосильцова) Елизавета Васильевна
Дочь: Корнилова Варвара Владимировна
Мать ребёнка: Корнилова (Новосильцова) Елизавета Васильевна
Дочь: Корнилова Софья Владимировна
Мать ребёнка: Корнилова (Новосильцова) Елизавета Васильевна
Дочь: Корнилова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Корнилова (Новосильцова) Елизавета Васильевна
Сын: Корнилов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Корнилова (Новосильцова) Елизавета Васильевна
Сын: Корнилов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Корнилова (Новосильцова) Елизавета Васильевна
Дочь: Ильина (Корнилова) Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Корнилова (Новосильцова) Елизавета Васильевна
Дочь: Волохова (Корнилова) Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Корнилова (Новосильцова) Елизавета Васильевна