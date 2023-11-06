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Корнилов Владимир Алексеевич

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Место рождения

Ивановское, Старицкий уезд, Тверская губерния

Дата рождения

13.02.1806

Дата смерти

05.10.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Старицкий уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
1837

Жена: Корнилова (Новосильцова) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
?.09.1838

Сын: Корнилов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Корнилова (Новосильцова) Елизавета Васильевна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
После 1840

Дочь: Корнилова Варвара Владимировна

Мать ребёнка: Корнилова (Новосильцова) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
После 1840

Дочь: Корнилова Софья Владимировна

Мать ребёнка: Корнилова (Новосильцова) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
После 1840

Дочь: Корнилова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Корнилова (Новосильцова) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Корнилов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Корнилова (Новосильцова) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Корнилов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Корнилова (Новосильцова) Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
20.11.1846

Дочь: Ильина (Корнилова) Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Корнилова (Новосильцова) Елизавета Васильевна

Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Волохова (Корнилова) Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Корнилова (Новосильцова) Елизавета Васильевна

Николаев, Миколаївська область
Смерть
05.10.1854
Севастополь, Украинская ССР

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