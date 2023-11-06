Корнилов Алексей Владимирович ?.09.1838 — найти родственников по фамилии на Familio

Корнилов Алексей Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился ?.09.1838, Николаев, Миколаївська область

умер После ?.02.1901

Отец
Корнилов Владимир Алексеевич13.02.1806 г.р.
Мать
Корнилова (Новосильцова) Елизавета Васильевна1815 г.р.
Супруги
Корнилова N. АндреевнаНеизвестно г.р.
Куйк (Корнилова) Елизавета АвдеевнаОколо 1861 г.р.
Дети
Луковникова (Корнилова) Марина Алексеевна28.09.1863 г.р.
Корнилова Елизавета АлексеевнаОколо 1865 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1838

Отец: Корнилов Владимир Алексеевич

Мать: Корнилова (Новосильцова) Елизавета Васильевна

Николаев, Миколаївська область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суворова (Корнилова) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Куйк (Корнилова) Елизавета Авдеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куйк (Корнилова) Елизавета Авдеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнилова N. Андреевна

Рождение ребёнка
28.09.1863

Дочь: Луковникова (Корнилова) Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Корнилова N. Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Корнилова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Корнилова N. Андреевна

Рождение ребёнка
?.03.1866

Дочь: Вознесенская (Корнилова) Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Корнилова N. Андреевна

Рождение ребёнка
09.09.1868

Дочь: Корнилова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Корнилова N. Андреевна

Смерть
После ?.02.1901

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