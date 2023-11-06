Корнилов Алексей Владимирович
мужской, родился ?.09.1838, Николаев, Миколаївська область
умер После ?.02.1901
ОтецКорнилов Владимир Алексеевич13.02.1806 г.р.
МатьКорнилова (Новосильцова) Елизавета Васильевна1815 г.р.
Супруги
Корнилова N. АндреевнаНеизвестно г.р.
Куйк (Корнилова) Елизавета АвдеевнаОколо 1861 г.р.
Дети
Луковникова (Корнилова) Марина Алексеевна28.09.1863 г.р.
Корнилова Елизавета АлексеевнаОколо 1865 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
?.09.1838
Николаев, Миколаївська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суворова (Корнилова) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Куйк (Корнилова) Елизавета Авдеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнилова N. Андреевна
Рождение ребёнка
28.09.1863
Дочь: Луковникова (Корнилова) Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Корнилова N. Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Корнилова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Корнилова N. Андреевна
Рождение ребёнка
?.03.1866
Дочь: Вознесенская (Корнилова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Корнилова N. Андреевна
Рождение ребёнка
09.09.1868
Дочь: Корнилова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Корнилова N. Андреевна
Смерть
После ?.02.1901