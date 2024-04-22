Костерева (Букина) Евгения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостерева (Букина) Евгения Сергеевна

Костерева (Букина) Евгения Сергеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.04.1920

Дата смерти

22.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1920

Отец: Букин Сергей

Мать: Букина Мария

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.11.1937

Сын: Епифанов Николай Александрович

Отец ребёнка: Епифанов Александр Данилович

Рождение ребёнка
25.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Епифанов Александр Данилович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.09.1942

Дочь: Епифанова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Епифанов Александр Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костерев Петр Андриянович

Смерть
22.08.1992
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close