Костерева (Букина) Евгения Сергеевна
Место рождения
Дата рождения20.04.1920
Дата смерти22.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1920
Отец: Букин Сергей
Мать: Букина Мария
Рождение ребёнка
06.11.1937
Сын: Епифанов Николай Александрович
Отец ребёнка: Епифанов Александр Данилович
Рождение ребёнка
25.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Епифанов Александр Данилович
Рождение ребёнка
23.09.1942
Дочь: Епифанова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Епифанов Александр Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.08.1992