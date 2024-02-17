Епифанов Александр Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.08.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1937
Сын: Епифанов Николай Александрович
Мать ребёнка: Костерева Евгения Сергеевна
Рождение ребёнка
25.02.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костерева Евгения Сергеевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.09.1942
Дочь: Епифанова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Костерева Евгения Сергеевна
Смерть
23.08.1944
Антропово, Чехов, Московская область