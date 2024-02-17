Епифанов Александр Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епифанов Александр Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1942 г.р.

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1937

Сын: Епифанов Николай Александрович

Мать ребёнка: Костерева Евгения Сергеевна

Рождение ребёнка
25.02.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костерева Евгения Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.09.1942

Дочь: Епифанова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Костерева Евгения Сергеевна

Смерть
23.08.1944
Антропово, Чехов, Московская область
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