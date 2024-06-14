Карташова (Кривогина) Татьяна 12.04.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карташова (Кривогина) Татьяна

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Место рождения

Волжский, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

12.04.1985

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1962 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1985

Отец: Кривогин Владимир Тимофеевич

Мать: Кривогина (Косолапова) Ольга Михайловна

Волжский, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Крестная: Косолапова Елена Николаевна Крестный: Мингазов Петр
Место жительства
С 1985
Волжский, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
По 1988
Волжский, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
С 1988
Проскурино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
По 2002
Проскурино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
С 2002
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Место жительства
С 12.04.2010
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 2012
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 2013
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
24.06.2016

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 26.05.2018
Богородское, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

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