Карташова (Кривогина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения12.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1985
Крестная: Косолапова Елена Николаевна Крестный: Мингазов Петр
Место жительства
С 1985
Место жительства
По 1988
Место жительства
С 1988
Место жительства
По 2002
Место жительства
С 2002
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Место жительства
С 12.04.2010
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 2012
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 2013
Бракосочетание
24.06.2016
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
С 26.05.2018
Богородское, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область