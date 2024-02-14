Шакурова Гайникамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махмутова (Шакурова) Нурия
Отец ребёнка: Шакуров-Габдрашитов Миннигали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шакуров Фанзиль
Отец ребёнка: Шакуров-Габдрашитов Миннигали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шакуров Нургарифан
Отец ребёнка: Шакуров-Габдрашитов Миннигали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафиуллина (Шакурова) Фаузия
Отец ребёнка: Шакуров-Габдрашитов Миннигали
Рождение ребёнка
26.03.1931
Сын: Шакуров Нурфаяз
Отец ребёнка: Шакуров-Габдрашитов Миннигали
Смерть
Неизвестно