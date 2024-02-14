Шакурова Гайникамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакурова Гайникамал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махмутова (Шакурова) Нурия

Отец ребёнка: Шакуров-Габдрашитов Миннигали

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шакуров Фанзиль

Отец ребёнка: Шакуров-Габдрашитов Миннигали

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шакуров Нургарифан

Отец ребёнка: Шакуров-Габдрашитов Миннигали

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафиуллина (Шакурова) Фаузия

Отец ребёнка: Шакуров-Габдрашитов Миннигали

Рождение ребёнка
26.03.1931

Сын: Шакуров Нурфаяз

Отец ребёнка: Шакуров-Габдрашитов Миннигали

Смерть
Неизвестно

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