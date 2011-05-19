Шакуров Нурфаяз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакуров Нурфаяз

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1931

Дата смерти

19.05.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1931

Отец: Шакуров-Габдрашитов Миннигали

Мать: Шакурова Гайникамал

Рождение ребёнка
21.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакурова (Сайфутдинова) Магданис

Рождение ребёнка
27.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакурова (Сайфутдинова) Магданис

Рождение ребёнка
18.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакурова (Сайфутдинова) Магданис

Рождение ребёнка
25.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакурова (Сайфутдинова) Магданис

Смерть
19.05.2011

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