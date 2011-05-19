Шакуров Нурфаяз
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1931
Дата смерти19.05.2011
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1931
Отец: Шакуров-Габдрашитов Миннигали
Мать: Шакурова Гайникамал
Рождение ребёнка
21.08.1962
Рождение ребёнка
27.04.1965
Рождение ребёнка
18.04.1970
Рождение ребёнка
25.09.1976
Смерть
19.05.2011