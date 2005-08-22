Шакурова (Сайфутдинова) Магданис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакурова (Сайфутдинова) Магданис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1935

Дата смерти

22.08.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1935

Отец: Сайфутдинов Закир

Мать: Сайфутдинова Фатыйма

Рождение ребёнка
21.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шакуров Нурфаяз

Рождение ребёнка
27.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шакуров Нурфаяз

Рождение ребёнка
18.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шакуров Нурфаяз

Рождение ребёнка
25.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шакуров Нурфаяз

Смерть
22.08.2005

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