Шакурова (Сайфутдинова) Магданис
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1935
Дата смерти22.08.2005
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1935
Отец: Сайфутдинов Закир
Мать: Сайфутдинова Фатыйма
Рождение ребёнка
21.08.1962
Рождение ребёнка
27.04.1965
Рождение ребёнка
18.04.1970
Рождение ребёнка
25.09.1976
Смерть
22.08.2005