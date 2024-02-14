Сайфутдинов Закир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайфутдинов Закуан
Мать ребёнка: Сайфутдинова Фатыйма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баймуратов Акмаль
Мать ребёнка: Сайфутдинова Фатыйма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайфутдинов Камиль
Мать ребёнка: Сайфутдинова Фатыйма
Рождение ребёнка
01.08.1935
Дочь: Шакурова (Сайфутдинова) Магданис
Мать ребёнка: Сайфутдинова Фатыйма
Смерть
Неизвестно