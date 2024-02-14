Сайфутдинов Закир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфутдинов Закир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфутдинов Закуан

Мать ребёнка: Сайфутдинова Фатыйма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баймуратов Акмаль

Мать ребёнка: Сайфутдинова Фатыйма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфутдинов Камиль

Мать ребёнка: Сайфутдинова Фатыйма

Рождение ребёнка
01.08.1935

Дочь: Шакурова (Сайфутдинова) Магданис

Мать ребёнка: Сайфутдинова Фатыйма

Смерть
Неизвестно

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