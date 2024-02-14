Сайфутдинов Закуан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфутдинов Закуан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сайфутдинов Закир

Мать: Сайфутдинова Фатыйма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфутдинов Венер

Мать ребёнка: Нурзида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нурзида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нурзида

Смерть
Неизвестно

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