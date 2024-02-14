Сайфутдинов Закуан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сайфутдинов Закир
Мать: Сайфутдинова Фатыйма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайфутдинов Венер
Мать ребёнка: Нурзида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нурзида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нурзида
Смерть
Неизвестно