Нурзида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНурзида

Нурзида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сайфутдинов Венер

Отец ребёнка: Сайфутдинов Закуан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сайфутдинов Закуан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайфутдинов Закуан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.