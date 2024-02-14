Сафиуллина (Шакурова) Фаузия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шакуров-Габдрашитов Миннигали
Мать: Шакурова Гайникамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафиуллин Ильдар
Рождение ребёнка
22.05.1964
Рождение ребёнка
23.09.1969
Смерть
Неизвестно