Сафиуллина (Шакурова) Фаузия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиуллина (Шакурова) Фаузия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шакуров-Габдрашитов Миннигали

Мать: Шакурова Гайникамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафиуллин Ильдар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафиуллин Ильдар

Рождение ребёнка
22.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафиуллин Ильдар

Рождение ребёнка
23.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафиуллин Ильдар

Смерть
Неизвестно

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