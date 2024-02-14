Сафиуллин Ильдар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафиуллин Ильдар

Сафиуллин Ильдар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафиуллина (Шакурова) Фаузия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафиуллина (Шакурова) Фаузия

Рождение ребёнка
22.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафиуллина (Шакурова) Фаузия

Рождение ребёнка
23.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сафиуллина (Шакурова) Фаузия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.