Малышева (Художиткова) Варвара
Место рожденияд. Камышная Бугровского прихода Челябинского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Художитков Евстигней
Мать: Художиткова Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Малышев Григорий
Бракосочетание
13.02.1913
Муж: Малышев Григорий
Witnesses:по жениху: Симеон Димитриев Малышев, Георгий Димитриев Малышев; по невесте: Диниил Феодоров Малышев, Василий Григорьев Малышев
Рождение ребёнка
30.03.1914
Сын: Малышев Георгий
Отец ребёнка: Малышев Григорий
Смерть
Неизвестно