Малышева (Художиткова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Художиткова) Варвара

Место рождения

д. Камышная Бугровского прихода Челябинского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Художитков Евстигней

Мать: Художиткова Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Малышев Григорий

Бракосочетание
13.02.1913

Муж: Малышев Григорий

Witnesses:по жениху: Симеон Димитриев Малышев, Георгий Димитриев Малышев; по невесте: Диниил Феодоров Малышев, Василий Григорьев Малышев
Рождение ребёнка
30.03.1914

Сын: Малышев Георгий

Отец ребёнка: Малышев Григорий

Смерть
Неизвестно

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