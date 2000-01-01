Малышев Григорий
Место рожденияс. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Малышев Василий
Мать: не указана
с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на
Бракосочетание
13.02.1913
Жена: Малышева Варвара
с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на
Witnesses:по жениху: Симеон Димитриев Малышев, Георгий Димитриев Малышев; по невесте: Диниил Феодоров Малышев, Василий Григорьев Малышев
Рождение ребёнка
30.03.1914
Сын: Малышев Георгий
Мать ребёнка: Малышева Варвара
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Малышева Варвара
Смерть
Неизвестно