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Малышев Григорий

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Место рождения

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Малышев Василий

Мать: не указана

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на
Бракосочетание
13.02.1913

Жена: Малышева Варвара

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на
Witnesses:по жениху: Симеон Димитриев Малышев, Георгий Димитриев Малышев; по невесте: Диниил Феодоров Малышев, Василий Григорьев Малышев
Рождение ребёнка
30.03.1914

Сын: Малышев Георгий

Мать ребёнка: Малышева Варвара

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Малышева Варвара

Смерть
Неизвестно
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