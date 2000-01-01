Художитков Евстигней
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Художитков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1886
Дочь: Малышева Анисья
Мать ребёнка: Художиткова Пелагея
с. Камышное Курганской обл.
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Колова Софья
Мать ребёнка: Художиткова Пелагея
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Малышева Варвара
Мать ребёнка: Художиткова Пелагея
д. Камышная Бугровского прихода Челябинского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Васенева Пелагея
Мать ребёнка: Художиткова Пелагея
Рождение ребёнка
1905
Сын: Вениамин
Мать ребёнка: Художиткова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Художиткова Пелагея
Смерть
Неизвестно
с. Камышное Курганской обл.