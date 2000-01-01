Художитков Евстигней — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудожитков Евстигней

Художитков Евстигней

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Художитков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1886

Дочь: Малышева Анисья

Мать ребёнка: Художиткова Пелагея

с. Камышное Курганской обл.
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Колова Софья

Мать ребёнка: Художиткова Пелагея

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Малышева Варвара

Мать ребёнка: Художиткова Пелагея

д. Камышная Бугровского прихода Челябинского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Васенева Пелагея

Мать ребёнка: Художиткова Пелагея

Рождение ребёнка
1905

Сын: Вениамин

Мать ребёнка: Художиткова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Художиткова Пелагея

Смерть
Неизвестно
с. Камышное Курганской обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close