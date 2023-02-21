Малышев Георгий
Место рожденияс. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Дата рождения30.03.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.03.1914
Отец: Малышев Григорий
Мать: Малышева Варвара
с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Крещение
01.04.1914
Богородице-Казанская церковь с.Верхне-Алабугского Курганского уезда
Godparents:крестьянин Георгий Макаров Карандашев, крестьянская жена Анастасия Иаковлева Карадашева