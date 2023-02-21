Малышев Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышев Георгий

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Место рождения

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда

Дата рождения

30.03.1914

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1914

Отец: Малышев Григорий

Мать: Малышева Варвара

с. Верхняя Алабугское Курганского уезда
Крещение
01.04.1914
Богородице-Казанская церковь с.Верхне-Алабугского Курганского уезда
Godparents:крестьянин Георгий Макаров Карандашев, крестьянская жена Анастасия Иаковлева Карадашева
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