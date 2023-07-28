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Кирилл Кондратьевич

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондратий Кузьмич

Мать: не указана

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.10.1765

Жена: Ксения Васильевна

Бракосочетание
28.10.1765

Жена: Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
12.08.1767

Сын: Никита Кириллович

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1771

Дочь: Меланья Кирилловна

Мать ребёнка: Ксения Васильевна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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