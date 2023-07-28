Кирилл Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондратий Кузьмич
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1765
Жена: Ксения Васильевна
Бракосочетание
28.10.1765
Жена: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
12.08.1767
Сын: Никита Кириллович
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
31.12.1771
Дочь: Меланья Кирилловна
Мать ребёнка: Ксения Васильевна
Смерть
Неизвестно