Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1765

Муж: Кирилл Кондратьевич

Рождение ребёнка
31.12.1771

Дочь: Меланья Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Кондратьевич

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно