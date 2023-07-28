Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1765
Муж: Кирилл Кондратьевич
Рождение ребёнка
31.12.1771
Дочь: Меланья Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Кондратьевич
Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно