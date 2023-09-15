Кондратий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Кузьма Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Евдоким Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Власий Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Кондратьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирилл Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно