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Кондратий Кузьмич

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Кузьма Андреевич

Мать: не указана

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Евдоким Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Власий Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Кондратьевна

Мать ребёнка: не указана

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилл Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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