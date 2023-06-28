Почукаев Гурей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПочукаев Гурей Васильевич

Почукаев Гурей Васильевич

Место рождения

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Почукаев Василий

Мать: Почукаева - -

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
С 1765 по 1786

Сын: Почукаев Иван Гуреевич

Мать ребёнка: Почукаева Авдотья

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Почукаев Карп Гуреевич

Мать ребёнка: Почукаева Авдотья

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
С 1787 по 1795

Сын: Почукаев Иван Гуреевич

Мать ребёнка: Почукаева Авдотья

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Почукаев Василий Гуреевич

Мать ребёнка: Почукаева Авдотья

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.