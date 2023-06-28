Почукаев Гурей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Почукаев Василий
Мать: Почукаева - -
Рождение ребёнка
С 1765 по 1786
Мать ребёнка: Почукаева Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Почукаева Авдотья
Рождение ребёнка
С 1787 по 1795
Мать ребёнка: Почукаева Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Почукаев Василий Гуреевич
Мать ребёнка: Почукаева Авдотья
Смерть
Неизвестно