Лежнин Серафим Михайлович 20.06.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лежнин Серафим Михайлович

Место рождения

Макшанур, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

20.06.1928

Дата смерти

27.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1928

Отец: Лежнин Михаил Ефимович

Мать: Лежнина (Седых) Анна Яковлевна

Макшанур, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лежнина Ирина Серафимовна

Мать ребёнка: Лежнина (Соколова) Лилия Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лежнина Елена Серафимовна

Мать ребёнка: Лежнина (Соколова) Лилия Анатольевна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Лежнина Наталья Серафимовна

Мать ребёнка: Лежнина (Соколова) Лилия Анатольевна

Бракосочетание
13.03.1954

Жена: Лежнина (Соколова) Лилия Анатольевна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Смерть
27.10.1977
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

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