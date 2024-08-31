Лежнин Серафим Михайлович
Место рождения
Дата рождения20.06.1928
Дата смерти27.10.1977
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лежнина Ирина Серафимовна
Мать ребёнка: Лежнина (Соколова) Лилия Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лежнина Елена Серафимовна
Мать ребёнка: Лежнина (Соколова) Лилия Анатольевна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Лежнина Наталья Серафимовна
Мать ребёнка: Лежнина (Соколова) Лилия Анатольевна
Бракосочетание
13.03.1954
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Смерть
27.10.1977
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия