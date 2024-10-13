Лежнина (Седых) Анна Яковлевна 13.06.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лежнина (Седых) Анна Яковлевна

Место рождения

Макшанур

Дата рождения

13.06.1907

Дата смерти

06.06.1948

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1907

Отец: Седых Яков Прокопиевич

Мать: Седых Ефросиния Ивановна

Макшанур
Бракосочетание
15.02.1926

Муж: Лежнин Михаил Ефимович

Чирки, Оршанский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
20.12.1926

Сын: Лежнин Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Лежнин Михаил Ефимович

Макшанур, Яранский уезд, Вятская губерния
Место регистрации: Чирковский сельский Совет Оранского кантона Марийский автономной области
Рождение ребёнка
20.06.1928

Сын: Лежнин Серафим Михайлович

Отец ребёнка: Лежнин Михаил Ефимович

Макшанур, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.04.1933

Дочь: Лежнина Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Лежнин Михаил Ефимович

Макшанур, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1937

Сын: Лежнин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Лежнин Михаил Ефимович

Макшанур, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1938

Сын: Лежнин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Лежнин Михаил Ефимович

Макшанур, Яранский уезд, Вятская губерния
В свидетельстве о рождении место рождения указано как: Марийская АССР, Оршанский район, дер. Макманур Ранее данная деревня и называлась Макшанур. Согласно Указу Президиума Верховного Совета МАССР в ... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1941

Дочь: Ясницкая (Лежнина) Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Лежнин Михаил Ефимович

Сенькино, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место регистрации рождения: д. Павлово, Павловский сельсовет, Медведевский район, Марийская АССР Реальное место рождения: д. Сенькино, Марийская АССР
Смерть
06.06.1948
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Причина смерти по актовой записи: послеабортный сепсис

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