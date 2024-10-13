Лежнина (Седых) Анна Яковлевна
Место рожденияМакшанур
Дата рождения13.06.1907
Дата смерти06.06.1948
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1907
Отец: Седых Яков Прокопиевич
Мать: Седых Ефросиния Ивановна
Макшанур
Бракосочетание
15.02.1926
Чирки, Оршанский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
20.12.1926
Сын: Лежнин Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Лежнин Михаил Ефимович
Место регистрации: Чирковский сельский Совет Оранского кантона Марийский автономной области
Рождение ребёнка
20.06.1928
Сын: Лежнин Серафим Михайлович
Отец ребёнка: Лежнин Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
30.04.1933
Дочь: Лежнина Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Лежнин Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
13.01.1937
Сын: Лежнин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Лежнин Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
22.10.1938
Сын: Лежнин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Лежнин Михаил Ефимович
В свидетельстве о рождении место рождения указано как: Марийская АССР, Оршанский район, дер. Макманур Ранее данная деревня и называлась Макшанур. Согласно Указу Президиума Верховного Совета МАССР в ... Показать все
Рождение ребёнка
20.01.1941
Дочь: Ясницкая (Лежнина) Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Лежнин Михаил Ефимович
Сенькино, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Место регистрации рождения: д. Павлово, Павловский сельсовет, Медведевский район, Марийская АССР Реальное место рождения: д. Сенькино, Марийская АССР
Смерть
06.06.1948
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Причина смерти по актовой записи: послеабортный сепсис