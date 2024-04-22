Акулина Михайлова
Место рождения
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: Михаил Васильев
Мать: Надежда Евдокимова
Раскольница
Рождение ребёнка
03.01.1850 ст.
Дочь: Федосья Антонова
Отец ребёнка: Антон Степанов
Раскольница
Рождение ребёнка
02.01.1851 ст.
Дочь: Анисья Антонова
Отец ребёнка: Антон Степанов
Раскольница
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Степанов
Смерть
Неизвестно