Акулина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Михайлова

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: Михаил Васильев

Мать: Надежда Евдокимова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
03.01.1850 ст.

Дочь: Федосья Антонова

Отец ребёнка: Антон Степанов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
02.01.1851 ст.

Дочь: Анисья Антонова

Отец ребёнка: Антон Степанов

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Степанов

Смерть
Неизвестно
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