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Михаил Васильев

Место рождения

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: Василий Кузьмин

Мать: Василиса Дмитриева

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.11.1806 ст.

Жена: Надежда Евдокимова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Надежда Евдокимова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.09.1818 ст.

Сын: Никита Михайлов

Мать ребёнка: Надежда Евдокимова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
23.03.1821 ст.

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Надежда Евдокимова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Надежда Евдокимова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
01.05.1826 ст.

Сын: Тимофей Михайлов

Мать ребёнка: Надежда Евдокимова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
06.10.1827 ст.

Сын: Карп Михайлов

Мать ребёнка: Надежда Евдокимова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Акулина Михайлова

Мать ребёнка: Надежда Евдокимова

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Смерть
Неизвестно
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