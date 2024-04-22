Надежда Евдокимова
Место рождения
Дата рождения17.09.1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1790 ст.
Отец: Евдоким Петров
Мать: Дарья Михайлова
Бракосочетание
05.11.1806 ст.
Муж: Михаил Васильев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Рождение ребёнка
09.09.1818 ст.
Сын: Никита Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Раскольник
Рождение ребёнка
23.03.1821 ст.
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Раскольник
Рождение ребёнка
1825 ст.
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Раскольница
Рождение ребёнка
01.05.1826 ст.
Сын: Тимофей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Раскольник
Рождение ребёнка
06.10.1827 ст.
Сын: Карп Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Раскольник
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Акулина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Васильев
Раскольница
Смерть
Неизвестно