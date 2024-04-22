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Надежда Евдокимова

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

17.09.1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1790 ст.

Отец: Евдоким Петров

Мать: Дарья Михайлова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
05.11.1806 ст.

Муж: Михаил Васильев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.09.1818 ст.

Сын: Никита Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
23.03.1821 ст.

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
01.05.1826 ст.

Сын: Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
06.10.1827 ст.

Сын: Карп Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Акулина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Васильев

Взвоз, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Смерть
Неизвестно
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