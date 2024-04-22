Антон Степанов
Место рождения
Дата рождения30.07.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1830 ст.
Отец: Степан Васильев
Мать: Агриппина Иванова
Рождение ребёнка
03.01.1850 ст.
Дочь: Федосья Антонова
Мать ребёнка: Акулина Михайлова
Раскольница
Рождение ребёнка
02.01.1851 ст.
Дочь: Анисья Антонова
Мать ребёнка: Акулина Михайлова
Раскольница
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Михайлова
Смерть
Неизвестно