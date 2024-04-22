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Антон Степанов

Место рождения

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

30.07.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1830 ст.

Отец: Степан Васильев

Мать: Агриппина Иванова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.01.1850 ст.

Дочь: Федосья Антонова

Мать ребёнка: Акулина Михайлова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
02.01.1851 ст.

Дочь: Анисья Антонова

Мать ребёнка: Акулина Михайлова

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Михайлова

Смерть
Неизвестно
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