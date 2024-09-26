Клушина (Коломейцева) Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клушина (Коломейцева) Александра Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Коломейцев Георгий Георгиевич

Мать: Коломейцева Александра Павловна

Бракосочетание
08.07.1909 ст.

Муж: Клушин Павел Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.05.1910 ст.

Сын: Клушин Михаил Павлович

Отец ребёнка: Клушин Павел Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.12.1914 ст.

Сын: Клушин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Клушин Павел Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1916 ст.

Дочь: Клушина Марианна Павловна

Отец ребёнка: Клушин Павел Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
?.05.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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