Клушина (Коломейцева) Александра Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти?.05.1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
08.07.1909 ст.
Рождение ребёнка
27.05.1910 ст.
Отец ребёнка: Клушин Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
13.12.1914 ст.
Отец ребёнка: Клушин Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
10.02.1916 ст.
Дочь: Клушина Марианна Павловна
Отец ребёнка: Клушин Павел Фёдорович
Смерть
?.05.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург