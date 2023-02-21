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Коломейцев Георгий Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

28.03.1906

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Костриц Людмила Георгиевна

Мать ребёнка: Коломейцева Александра Павловна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Клушина Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Коломейцева Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коломейцева Александра Павловна

Смерть
28.03.1906
Вологда, город Вологда, Вологодская область
От воспаления лёгких.
Похороны
31.03.1906
Вологда, город Вологда, Вологодская область
На Введенском кладбище.
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