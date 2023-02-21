Коломейцев Георгий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти28.03.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Костриц Людмила Георгиевна
Мать ребёнка: Коломейцева Александра Павловна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Клушина Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Коломейцева Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1906
От воспаления лёгких.
Похороны
31.03.1906
На Введенском кладбище.