Коломейцева Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Костриц Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: Коломейцев Георгий Георгиевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Клушина Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Коломейцев Георгий Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно