Родионов Геннадий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1950
Рождение ребёнка
04.09.1972
Дочь: Новородонова (Родионова) Анна Геннадьевна
Мать ребёнка: Родионова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
11.03.1976
Дочь: Родионова Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Родионова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
11.03.1976
Дочь: Родионова Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Родионова Александра Алексеевна
Смерть
Неизвестно