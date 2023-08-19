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Родионов Геннадий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1950

Отец: Родионов Федор Андреевич

Мать: Родионова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.09.1972

Дочь: Новородонова (Родионова) Анна Геннадьевна

Мать ребёнка: Родионова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
11.03.1976

Дочь: Родионова Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Родионова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
11.03.1976

Дочь: Родионова Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Родионова Александра Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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