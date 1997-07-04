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Родионов Федор Андреевич

Место рождения

Пензенская область Лупенский район деревня Ишинка

Дата рождения

10.10.1922

Дата смерти

04.07.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1922

Отец: Родионов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Валерий Федорович

Мать ребёнка: Родионова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Родионова Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
08.05.1950

Сын: Родионов Геннадий Федорович

Мать ребёнка: Родионова Анна Тимофеевна

Смерть
04.07.1997

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