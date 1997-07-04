Родионов Федор Андреевич
Место рожденияПензенская область Лупенский район деревня Ишинка
Дата рождения10.10.1922
Дата смерти04.07.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1922
Отец: Родионов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Валерий Федорович
Мать ребёнка: Родионова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Родионова Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1950
Сын: Родионов Геннадий Федорович
Мать ребёнка: Родионова Анна Тимофеевна
Смерть
04.07.1997