Родионова Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Валерий Федорович
Отец ребёнка: Родионов Федор Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Родионов Федор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1950
Сын: Родионов Геннадий Федорович
Отец ребёнка: Родионов Федор Андреевич
Смерть
Неизвестно